Ein Motorrad lehnt am Zollhaus hat in Nürnberg an einer Hauswand. Am Donnerstagnachmittag (03. August 2023) verlor ein Biker die Kontrolle und prallte gegen eine Hausfassade. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)