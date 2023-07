Nürnberg vor 46 Minuten

Kam hinter geparktem Wagen hervor

War mit dem Laufrad unterwegs - Bub in Spielstraße von Auto erfasst und schwer verletzt

In Nürnberg kam es am Freitag zu einem schweren Unfall. In einer Spielstraße kam ein Junge mit seinem Laufrad hinter einem geparkten Fahrzeug hervor. Eine Autofahrerin bemerkte dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß.