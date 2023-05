Nürnberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Nürnberg: Fünf Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

In der Nacht auf Samstag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg gerufen. 20 Menschen hatten sich bereits selbst aus dem Haus gerettet - fünf Menschen wurden verletzt.