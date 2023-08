Nürnberg vor 16 Minuten

Dritte Halbzeit

Nürnberg-Fans nach Spiel zusammengeschlagen und beklaut: Hausdurchsuchungen und Festnahme

Die Polizei hat in Baden-Württemberg Hausdurchsuchungen bei Karlsruhe-Fans durchgeführt. Die Männer sollen in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Nürnberg Club-Fans zusammengeschlagen und beklaut haben. Ein Verdächtiger wurde bei den Durchsuchungen festgenommen.