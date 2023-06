Bei einem schweren Unfall auf der A3 sind am Sonntag (04. Juni 2023) zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Rückfrage.

Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin gegen 14.20 Uhr mit ihrem Beifahrer auf der Autobahn in Richtung Regensburg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache am Kreuz Nürnberg-Nord ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in die Leitplanke der A3 stieß. In der Folge kam das Auto auf der Fahrbahn zum Liegen, wobei die zwei Fahrzeuginsassen eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt wurden.

Fahrerin verlor Kontrolle über ihr Fahrzeug - Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Gegenwärtig ist die Unfallstelle noch nicht geräumt und die A3 in Richtung Regensburg gesperrt. Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kämpfen aktuell vor Ort um das Leben der beiden Personen. Angaben zu der Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht machen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.