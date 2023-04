Nürnberg: 81-Jähriger vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Suchaktion nach Vermisstem gestartet: Seit dem Nachmittag des Ostersonntags (9. April 2023) wird der 81-jährige Ernst H. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung diesbezüglich um Mithilfe.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, verließ der Senior am Sonntag in der Zeit von 15.50 bis 17.15 Uhr seine Wohnung in der Bismarckstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

81-jähriger Ernst H. aus Nürnberg vermisst - so wird er beschrieben

Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

weiße Haare

hinkt

mutmaßlich bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einer olivgrünen Jacke mit blauen Streifen und einem schwarzweißen Kragen sowie mit blau-grauen Turnschuhen

"Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr H. in einer hilflosen Lage befindet", erklärt das Polizeipräsidium.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem vermissten Ernst H. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 81-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.