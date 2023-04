Bei Krankenhausaufenthalt spurlos verschwunden: Die Polizei im Nürnberger Land sucht nach einer 46-jährigen Frau, die am Sonntagmorgen (02.04.2023) in der Klinik in Engelthal verschwunden ist.

Laut Angaben der Polizei war die aus Neumarkt i. d. Oberpfalz stammende Elke G. am Sonntag in der Klinik in Engelthal. Gegen 9 Uhr verließ Elke G. die Klinik in Engelthal und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Suche nach vermisster Frau in Engelthal

Suchmaßnahmen nach der Vermissten führten bislang nicht zum Auffinden von Elke G. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, wohin die Vermisste gegangen sein könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Elke G. um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Elke G. kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 160 cm groß

schlank

braune, schulterlange, gewellte Haare

grün-braune Augen, Brillenträgerin

Auffallend ist eine entzündungsbedingte Rotfärbung der Gesichtshaut

Frau G. ist mit einer blauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke bekleidet

Hinweise zum Aufenthaltsort der 46-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Hersbruck unter der Telefonnummer 09151 86900 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.