+++ A6 bei Altdorf/Leinburg: Lkw durchbricht Mittelschutzplanke - kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn +++

Auf der A6 durchbrach ein Lkw eine Mittelschutzplanke an der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg (Nürnberger Land) in Fahrtrichtung Heilbronn, berichtet ein Sprecher der Polizei Mittelfranken im Gespräch mit inFranken.de. Dies geschah am Montagmittag (10. Juli 2023).

Daraufhin musste die Autobahn aufgrund eines Rettungshubschraubereinsatzes gesperrt werden.

A6 bei Altdorf/Leinburg: Keine Verletzten bei Unfall mit Lkw

Bei dem Unfall, der sich gegen 13.45 Uhr ereignete, sei ein "anderer Pkw mit involviert, der teilweise unter dem Lkw liegt", erklärt der Polizeisprecher. Alle Insassen des Autos seien jedoch "unverletzt ausgestiegen". Aufgrund des angeforderten Rettungshubschraubers habe die Autobahn an der betroffenen Stelle voll gesperrt werden müssen.

Da es bislang keine Verletzten gebe, werde der Hubschrauber allerdings nicht mehr benötigt. Die Vollsperrung "müsste also mittlerweile aufgehoben sein", erklärt der Sprecher gegen 14.48 Uhr am Montag. Die linke Fahrspur Richtung Heilbronn werde aufgrund von Aufräumarbeiten allerdings noch eine Weile gesperrt bleiben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.