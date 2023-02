Drei Monate vor der Blauen Nacht, die am Samstag, 6. Mai 2023, stattfinden wird, gab der diesjährige Burgkünstler Pablo Fontagnier alias Hombre SUK jetzt in seinem Atelier in der Nürnberger Südstadt erste Einblicke in sein Werk, das dieses Jahr auf der Kaiserburg zu sehen sein wird. Mit „Beneath the surface“ – so der Titel seines Bilderbogens – möchte er die Kunstform „Graffiti“ als Teil der Urban-Art-Bewegung stärker und positiver in den Fokus der Gesellschaft rücken und dazu animieren, gesprayte Werke, denen man beiläufig im Alltag begegnet, tiefergehend zu betrachten, um auch Botschaften unter der Oberfläche zu entdecken. Das berichtet die Stadt Nürnberg.

„Hombre SUK ist ein Künstler, der Nürnbergs Stadtbild mit seinen Werken prägt, mitunter an ungewöhnlichen Orten – ein von ihm gestalteter Bücherbus der Stadtbibliothek rollt seit einiger Zeit als mobile Urban Art durch die Stadt. Ich freue mich auf eine Burgprojektion im Rahmen der Blauen Nacht, die sicher ganz neue Akzente setzen wird,“ so Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner.

2023 will das Projektbüro im Geschäftsbereich Kultur an den Erfolg des Vorjahres mit über 12 500 verkauften Tickets und 130 000 Flaneurinnen und Flaneuren anknüpfen. Finanziell ermöglicht wird die diesjährige Durchführung wieder durch den Einsatz der Nürnberger Versicherung.

Bereits im Herbst 2022 – ungewöhnlich früh – sendete das Unternehmen das positive Signal, dem beliebten Kulturformat treu zu bleiben. Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner betont: „Das frühzeitig zugesicherte Engagement der Nürnberger Versicherung für die Blaue Nacht hat für wichtige Planungssicherheit im Vorfeld gesorgt. Denn auch wenn Nürnbergs lange Nacht der Kunst und Kultur künftig biennal stattfindet, die Blaue Nacht bleibt eine der beliebtesten Kultur-Großveranstaltungen der Stadt und Publikumsmagnet.“

Das Unternehmen ist bereits seit über 20 Jahren als Hauptsponsor bei der Blauen Nacht dabei. „Wir sind als Partner der ersten Stunde vom Format der Veranstaltung überzeugt, die deutschlandweit Beachtung findet. In unsicheren Zeiten war uns wichtig, ein klares Statement zu setzen, deswegen die frühzeitige Zusage, die prima zum Motto ‚Botschaften‘ passt. Unsere Auszubildenden werden auch 2023 wieder die beliebten Blinkys, blauleuchtende Magnete, verkaufen. Über den Erwerb können sich die Besucherinnen und Besucher als Blaue-Nacht-Fans outen und zur Finanzierung der nächsten Ausgabe beitragen. Darüber hinaus erarbeiten wir mit Pablo Fontagnier gerade verschiedene Mitmach-Aktionen, über die wir bei der nächsten Pressekonferenz berichten werden“, sagt Dr. Karoline Haderer, Marketingleiterin der Nürnberger Versicherung.

Mit „Phantasie“ war die letztjährige Blaue Nacht überschrieben – „Botschaften“ ist das Motto für dieses Jahr, das wieder über 70 Kunst- und Kultureinrichtungen für einen Schulterschluss vereint. Das Programmheft befindet sich aktuell in der Endredaktion, mit dabei sind unter anderem das Neue Museum, das KulturDREIeck (mit DB Museum, Museum für Kommunikation und Staatstheater), das Germanische Nationalmuseum, das Haus des Spiels, die Altstadtfreunde, das KunstKulturQuartier, der Bildungscampus und das Amt für Kultur und Freizeit sowie das Theater Salz + Pfeffer, die Leica Galerie und zahlreiche Latenight-Locations wie die KulturKellerei, der Club Stereo und die Kunsthalle mit einer Pride-After-Show-Party. Highlights werden sicherlich wieder der Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb mit dem Publikumspreis der N-Ergie, die Silent Disco der Datev oder auch das bereits ab 17 Uhr beginnende Familienprogramm. Brandneu sind auch die Vermittlungsformate der BayernLB, bei denen man in Begleitung von Kunstexperten auf Entdeckungstour gehen kann.

Beim Ortstermin stellte Pablo Fontagnier nun erste Motive seiner Projektion auf der Kaiserburg vor – von ausgearbeiteter Buchstabengestaltung bis hin zu cartoonhaften Figuren wird es eine Show in kräftigen Farben mit starken Linien. Seine Begleitausstellung zur Burgprojektion wird am Freitag, 14. April, im Kunstverein Kohlenhof, Grasersgasse 15, eröffnet. An der Blauen Nacht selbst wird HOMBRE SUK im Rahmen des Familienprogramms ab 17 Uhr einen Malworkshop mit eigenen Postkarten-Motiven im Künstlerhaus, Königstraße 93, begleiten.

1981 als „Mannheimer Bub“ geboren, entdeckte Pablo Fontagnier bereits in den 1990er-Jahren sein Faible für das Zeichnen und die Malerei und fand schnell in der Graffiti-Szene seine Heimat. Inspirationen für die ersten Tags und Pieces fand er bei den Comic-Helden seiner Kindheit und bei Ikonen wie can2, Atom und Mode2. Nach der Schule machte er mit einer Ausbildung zum Grafikdesigner sein Hobby zum Beruf und schloss sich den internationalen Graffiti-Kollektiven Stick up Kids (SUK) und TrueRokinSoul (TRS) an. Nach und nach erarbeitete er sich seinen eigenen Stil. Seit 2006 ist er als Graffiti-Künstler selbständig und blickt auf zahlreiche Aufträge und Kooperationen mit namhaften Unternehmen wie Adidas, Asbach, Disney, Staedtler, Snipes, Edding oder Eschenbach Optik zurück.

Dennoch bleibt er auch der freien Kunst treu: Er reist zu Festivals rund um den Globus und hinterlässt seine Spuren auf Wänden in Moskau, Jakarta oder Shanghai. Auch in Nürnberg – seiner Wahlheimat – ist seine Handschrift seit zehn Jahren zu finden: in der Galerie Eisdiele in Gostenhof, an der U-Bahnhaltestelle Wöhrder Wiese oder auf dem Bauzaun #thezaun am Nürnberger Künstlerhaus. Zudem gestaltet er zahlreiche Innen- und Außenflächen in der hiesigen Gastroszene wie für die Restaurants MamMam, hot tacos oder LêBar.

Der Ticketvorverkauf für die Blaue Nacht am Samstag, 6. Mai, und die Preview mit den Resultaten des internationalen Kunstwettbewerbs am Freitag, 5. Mai, startet ab sofort mit einem zweiwöchigen Early-Bird-Special. Bis Samstag, 18. Februar, ist das Zwei-Tages-Ticket für 16 Euro statt 21 Euro erhältlich.