Biergärten, Restaurants, Cafés: Erlaubte Öffnungszeiten ändern sich

Restaurantbesuch während der Corona-Krise: Außer Haus Essen zu gehen war die letzten Wochen nicht möglich. Das Zusammensitzen mit Freunden haben viele Menschen vermisst. Ab 18. Mai durfte die Gastronomie in Bayern endlich schrittweise wieder öffnen. Ab dem 22. Juni 2020 gibt es eine weitere Lockerung der Beschränkungen für die Gastronomie.

Für Bars und Kneipen möchte man in den nächsten Tagen eine Lösung finden, betonte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Dienstag, den 16.06.2020

So läuft der Besuch in Restaurant und Biergarten ab

In der Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung am 5. Mai 2020 wurde beschlossen, dass auch in der Gastronomie die Einschränkungen von Öffnungszeiten, Anzahl der Gäste und Abstandsregelungen gelten sollen. Ab Montag, den 22. Juni werden gastronomische Betriebe nun länger öffnen dürfen.

Die Bestimmungen für den Besuch von Wirtshäusern, Gaststätten und Restaurants im Überblick:

Update vom 16.06.2020: An diesem Dienstag verkündete Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass ab dem 22. Juni 2020 sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche der Gastronomie bis 23 Uhr öffnen dürfen.

An diesem Dienstag verkündete Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche der Gastronomie bis 23 Uhr öffnen dürfen. Mindestabstand von 1,5 Metern (Ausnahme: Im Zusammensitzen mit den Personen/Familie) am Tisch, mit denen der Umgang ohnehin erlaubt ist

(Ausnahme: Im Zusammensitzen mit den Personen/Familie) am Tisch, mit denen der Umgang ohnehin erlaubt ist Mundschutzpflicht in allen Bereichen außer am Tisch - das gilt auch für den Biergarten, sobald man den Tisch verlässt

in allen Bereichen außer am Tisch - das gilt auch für den Biergarten, sobald man den Tisch verlässt Eine Reservierung im Innenbereich sollte laut Rahmenkonzept erfolgen - Gruppenreservierung für mehrere Tische ist nicht erlaubt - keine Reservierungspflicht

Restaurants sollten eine Gästeliste mit Namen, Telefonnummern und Zeitraum des Aufenthalts führen - ermöglicht die Nachverfolgung der Infektionskette

Speisekarten, Tabletts, Servietten und andere Gebrauchsgegenstände sollten nach jedem Kunden gereinigt oder gewechselt werden.

Restaurantbesuch nur nach Preisgabe persönlicher Kontaktdaten

Die Dokumentation persönlicher Kontaktdaten aller Kunden gehört für den Wiedereinstieg in die Gastronomie dazu. In Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen haben die Betriebe wieder seit Montag (11. Mai 2020) geöffnet. Dort sind alle Restaurants ebenfalls dazu angehalten, die Kontaktdaten ihrer Besucher aufzunehmen und für drei Wochen aufzubewahren. Grund dafür sei es, mögliche Infektionsketten besser zurückverfolgen zu können. Kunden, welche ihre Kontaktdaten nicht bekannt geben möchten, werden nicht bedient.