Zum Retter in der Not wurde ein in Nürnberg sitzender Mann, der am Mittwoch (14. April 2021) an einer Videokonferenz teilnahm. Er bemerkte, dass eine 32-jährige Münchnerin, die ebenfalls an der virtuellen Runde teilnahm, auf Ansprache nicht reagierte.

Der Mann erkannte ihre Lage und wählte den Notruf - das stellte sich als richtige Entscheidung heraus. Denn die Frau war während der Konferenz bewusstlos geworden und brauchte ärztliche Hilfe, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr München. Der in Nürnberg abgesetzte Notruf sei sofort an die Leitstelle in der Landeshauptstadt weitergeschaltet worden.

Bewusstlos in Videokonferenz: Mann wählt Notruf aus der Ferne

Dank des aufmerksamen Nürnbergers blieb die missliche Lage der Frau im 170 Kilometer entfernten München nicht unbemerkt. Der alarmierte Notarzt versorgte die Frau in ihrer Wohnung. Sie kam nach dem Vorfall in ein Krankenhaus.