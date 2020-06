In Nürnberg hat ein Bewaffneter am Freitagabend (19. Juni) eine Norma-Filiale in der Ossietzkystraße überfallen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 19.55 Uhr ging der vermeintliche Kunde zur Kasse und wollte dort ein Getränk bezahlen. Anschließend bedrohte er die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau händigte daraufhin einen noch nicht zu beziffernden Geldbetrag aus, woraufhin der Täter das Geschäft mit der Beute verließ und mit einem Fahrrad flüchtete.

Nürnberg: Vorsicht, der flüchtige Täter ist bewaffnet

Die Einsatzzentrale Mittelfranken leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter ein. Derzeit wird mit einem Großaufgebot, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, nach dem Täter gefahndet.

Beschreibung des Täters:

etwa 40 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schlank

bekleidet mit schwarzer langärmeliger Weste, kurzer schwarzer Hose mit weißen Streifen, Adidas-Cap, dunkle Socken, weiße Turnschuhe

Einwegmundschutz

sprach deutsch mit osteuropäischem (evtl. russischem) Akzent

VORSICHT: DER TÄTER SOLL MIT EINER SCHUSSWAFFE BEWAFFNET SEIN!

Sollten Sie eine Person antreffen, auf welche die Beschreibung zutrifft, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.