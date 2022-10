Im Nürnberger Stadtteil Tafelhof ereignete sich auf einem Firmengelände ein Betriebsunfall mit drei Verletzten. Die Polizei Mittelfranken berichtet, dass sich dabei zwei Arbeiter schwer und ein anderer leicht verletzten.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagmorgen (21.10.2022). Die drei Männer führten gegen 9.30 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Sophie-Germain-Straße Arbeiten in einer Baugrube durch, als aus bislang noch ungeklärter Ursache circa zwei Meter hohe Stahlstreben, sogenannte Armiereisen, abknickten und zwei Arbeiter einklemmten.

Arbeiter kommen schwerverletzt ins Krankenhaus - Ursache unklar

Mit schweren Verletzungen wurden der 21-Jährige und der 41-Jährige in ein Krankenhaus der Stadt gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei zu der Ursache des Vorfalls, zu dessen Klärung auch ein Sachverständiger hinzugezogen wird.

Vorschaubild: © Hans/pixabay.com