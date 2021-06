Döner Kebab zählt zu den beliebtesten Imbiss-Klassikern Deutschlands

In Nürnberg gibt es über 50 verschiedene Döner-Imbisse und Restaurants

Türkische Spezialitäten wie Döner, Dürüm, Pide oder Schawarma stehen hoch im Kurs

inFranken.de-Umfrage: die besten Döner-Läden Nürnbergs im Ranking

Neben der Currywurst ist die Dönertasche der große Imbiss-Klassiker in Deutschland. Auch wenn das Fleisch sehr dem griechischen Gyros ähnelt, hat der Döner Kebab in der türkischen Küche seine Wurzeln. Die Zubereitung von Fleisch am Drehspieß und das Servieren von Grillfleisch im Fladenbrot hat in Anatolien eine lange Tradition. Gerade während der Corona-Pandemie erfreut sich der Döner an einem noch größeren Hype, da viele andere gastronomische Einrichtungen vorübergehend schließen mussten.

Imbiss-Klassiker Döner Kebab: Große Auswahl an Fleisch - und Beilagenvarianten

Ursprünglich wurde für Döner nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet, inzwischen sind, zumindest außerhalb der Türkei, auch Kalb- oder Rindfleisch und Geflügel wie Pute oder Hühnchen üblich. Bei den meisten Döner-Imbissen Nürnbergs kann zwischen Kalb- und Geflügelfleisch unterschieden werden.

Mancherorts kann die Dönertasche auch mit Rindfleisch gefüllt werden. Vegetarische oder vegane Varianten des Döners, beispielsweise mit Seitan, findet man jedoch eher selten.

Serviert wird Döner als Hauptgericht mit Beilagen wie Reis, Pommes frites und Salat, oder als Imbiss in einem aufgeschnittenen Fladenbrot aus Hefeteig. Alternativ gibt es den Dürüm Döner beziehungsweise Yufka Döner, welche die gerollte Variante aus besonders dünnem Fladenbrot darstellt und in die Zutaten eingewickelt werden.

Top 10 der besten Döner in Nürnberg: Das sagen unsere Leser

Heute zählt der Döner Kebab auch in Nürnberg zu einem wahren Imbiss-Klassiker. Bei kaum einem anderen Gericht ist die Auswahl in Nürnberg so groß wie bei der türkischen Spezialität. Ähnlich beliebt ist höchstens noch die Pizza - hier geht es zu den Top 10 Pizzerias in Nürnberg.

Das gefüllte Fladenbrot kann allein in Nürnberg an über 50 verschiedenen Orten gegessen werden.

Wir haben unsere Leser auf Facebook abstimmen lassen, welcher Döner in Nürnberg besonders gut schmeckt - hier ist die Top 10:

#10: Karakaya Dürüm - Imbiss

Der Karakaya Dürüm-Imbiss ist im Osten der Stadt gelegen und begeistert seine Kunden mit verschiedenen Speisen und Gerichten aus der türkischen Küche. Neben dem Döner ist auch die türkische Pizza Lahmacun sehr beliebt.

Kontakt:

Adresse: Sulzbacher Straße 84, 90489 Nürnberg

Telefon: 01578 6840870

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr

#9: Döner Kebab im Marktkauf

Der Döner Kebab im Marktkauf Thon ist ein türkischer Imbiss, welcher seine Speisen zum Mitnehmen anbietet. Laut den Lesern bekommt man hier zu einem durchschnittlichen Preis eine gut gefüllte Dönertasche.

Kontakt:

Adresse: Wilhelmshavener Straße 15 , 90425 Nürnberg

, 90425 Nürnberg Telefon: 0911 93460

Öffnungszeiten: täglich von 7 bis 20 Uhr, Sonntag geschlossen

#8: Antalya Imbiss

Laut einigen Rezensionen von Gästen seien die Portionen beim Antalya Imbiss üppig und frisch. Neben der umfangreichen Auswahl von Speisen preist der Antalya Imbiss in der Speisekarte auch eine Auswahl an täglich wechselnden Gerichten an.

Kontakt:

Adresse: Dombühler Straße 9, 90449 Nürnberg

Telefon: 0911 2557950

Öffnungszeiten: täglich von 8:30 bis 22 Uhr, Sonntag von 9:30 bis 22 Uhr

#7: Aladin Kebabhaus

Das Aladin Kebabhaus befindet sich in Langwasser, im Süden der Stadt. Es überzeugt mit einer umfangreichen Speisekarte, einem Biergarten und wirbt mit frischen Zutaten. Wie die Öffnungszeiten verraten, hat sich das Kebabhaus auf den Mittagstisch spezialisiert.

Kontakt:

Adresse: Glogauer Straße 50, 90473 Nürnberg

Telefon: 0911 9898367

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 15 Uhr, Sonntag geschlossen

#6: Hayat Döner Kebab und mediterrane Küche

Hayat Döner Kebab & mediterrane Küche befindet sich im Marktkauf von Nürnberg-Mögeldorf. Hier findet man neben zahlreichen klassischen Döner-Gerichten, Pide und Lahmacun auch eine Vielzahl an täglich wechselnden mediterranen Salaten. Hier können sich auch Vegetarier über ein leckeres Essen freuen.

Kontakt:

Adresse: Laufamholzstraße 40-42 Mögeldorf, 90482 Nürnberg (im Marktkauf)

Telefon: 0176 24376597

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr, Sonntag geschlossen

#5: Palast Grill Haus

Gäste schätzen im Palast Grill Haus die umfangreiche Speisekarte und den besonderen Geschmack zahlreicher Gerichte. Auch für Vegetarier bietet das Restaurant verschiedene Speisen an, wie beispielsweise Falafel-Sandwich oder den gebratenen Gemüseteller.

Kontakt:

Adresse: Johannisstraße 86, 90419 Nürnberg

Telefon: 0911 9234587

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr

#4: Özcan Döner Kebab-Imbiss

Auch der Özcan Döner Kebab-Imbiss hat ein umfangreiches Angebot an Speisen. Bei den wechselnden Fleischspießen stehen Puten- und Jungbullenfleisch hoch im Kurs. Zudem hat der Imbiss eine umfangreiche Auswahl an Soßen.

Kontakt:

Adresse: Schweinauer Hauptstraße 42, 90441 Nürnberg

Telefon: 0911 661957

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr

#3: Kristall Döner

Beim Kristall Döner erhält man laut unseren Lesern eine hervorragende Qualität der Speisen. Die Portionen seien üppig und lecker. Abgesehen von einem umfangreichen Speise-Angebot hat der Kristall Döner verhältnismäßig lange geöffnet, sodass man sich auch spät am Abend noch etwas Leckeres kaufen kann.

Kontakt:

Adresse: Gibitzenhofstraße 43, 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 47877532

Öffnungszeiten: täglich von 8:30 bis 1:30 Uhr

#2: The Grillmeister

Auf dem zweiten Platz unseres Rankings landet The Grillmeister. Eine umfangreiche Speisekarte mit verschiedenen Fleisch-Spezialitäten lässt kaum Wünsche offen. Besonders beliebt sind hier auch die vegetarischen Gerichte, mit Falafel oder gegrilltem Gemüse. Geschätzt wird auch die Möglichkeit der individuellen Bestellung - auf Sonderwünsche wird gern eingegangen.

Kontakt:

Adresse: Sulzbacher Str. 91, 90489 Nürnberg

Telefon: 0177 6746845

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr

#1: Atlantik Döner

Der Atlantik Döner ist laut unserer Leser-Umfrage bei Facebook auf dem ersten Platz gelandet. Hier gibt es den besten Döner Nürnbergs. Der modern eingerichtete türkische Imbiss bietet Puten- und Rindfleischdöner sowie wechselnde Tagesgerichte. Mehrfach preisgekrönt ist dieser sympathische Laden einer der besten Anlaufpunkte für türkische Spezialitäten in Nürnberg. Neben dem leckeren Fleisch und den frischen Salat- und Gemüsebeilagen können sich die Gäste hier auch über täglich frisch gebackenen Pide und Fladenbrote freuen.

Kontakt:

Adresse: Brunnengasse 34 ( Ecke Krebsgasse), 90402 Nürnberg

Ecke Krebsgasse), 90402 Nürnberg Telefon: 0911 203520

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22:30 Uhr, Sonntag geschlossen

Internet: Atlantik Döner

*Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

