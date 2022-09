Am Donnerstag (01. September 2022) wurde der "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR)" über einen mutwillig beschädigten Baum in der am Nürnberger "Jamnitzerplatz" informiert. Konkret handelt es sich um einen "Blauglockenbaum, dessen Rinde großflächig verletzt und abgeschält wurde", schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Die bislang unbekannten Personen beschädigten den Baum so stark, dass er ersetzt werden muss.

Keine Überlebenschance für den Baum - SÖR bittet um Hinweise

Der SÖR erstattet deshalb Anzeige gegen Unbekannt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2500 Euro. Die Summe setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen: Zum einen aus den Kosten für die Anschaffung des Baums, sowie von den "Kosten für Pflanzung und Pflege in den ersten drei Jahren zusammen."

Dass der Baum ersetzt werden muss, hängt mit der starken Beschädigung seiner Rinde zusammen. Diese ist für den Transport lebenswichtiger Baustoffe in die Äste, den Stamm und die Wurzeln zuständig. "Entfernt man die Rinde auch nur in Teilen, hat der Baum keine Überlebenschance und stirbt ab", erklärt die Stadt Nürnberg.

In den vergangenen Wochen häuften sich die Baumfrevel-Meldungen im Stadtgebiet Nürnberg. Die Stadt bittet Bürger*innen, Hinweise zu den Beschädigungen zu melden. Das SÖR-Servicetelefon nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911/231-7637 (Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 13 Uhr) entgegen. Zudem ist eine Kontaktaufnahme über das Kontaktformular auf der SÖR-Website möglich.