In der ersten Osterferienwoche (Freitag, 8. April, 21 Uhr bis Karfreitag, 15. April, 21 Uhr) finden umfangreiche Baumaßnahmen an den Gleisen zwischen Bad Staffelstein, Bamberg, Fürth und Nürnberg sowie zwischen Haßfurt und Bamberg statt.

Die Bauarbeiten erfordern Sperrungen von Gleisen beziehungsweise ganzer Streckenabschnitte, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dadurch kommt es für Reisende zu Fahrplanänderungen.

Fahrplanänderungen bei der Deutschen Bahn: Diese Strecken sind betroffen

Im Regionalverkehr kommt es zwischen Lichtenfels, Bamberg und Nürnberg zu Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen auf den Linien RE 14/RE 19/RE 42/RE 49/RB 22 /RB 25/RB 26.

Im Fernverkehr werden die ICE-Züge Berlin-Halle/Leipzig-München zwischen Erfurt und Nürnberg über Würzburg umgeleitet.

Das führt zu früheren Abfahrten/späteren Ankünften in München. Die Halte in Coburg, Bamberg und Erlangen entfallen.

Hauptbaumaßnamen bei Fürth: Interimslösung und neuer Haltepunkt

Im Fürther Bogen wird die Totalsperrung genutzt, um die Voraussetzungen für die Mitte April anstehende Inbetriebnahme der "Interimslösung“ zu schaffen.

Durch diese Maßnahme können ab Ende 2022 auf der Strecke Nürnberg-Erlangen bis zu drei S-Bahnen pro Stunde und Richtung verkehren. Neben umfangreichen Gleisbauarbeiten stehen zwischen Fürth Hbf und Fürth-Klinikum Arbeiten an den Oberleitungs- und Signalanlagen an.

Die Arbeiten am neuen Haltepunkt Fürth-Klinikum gehen auch weiter. In Eltersdorf finden außerdem Gleisbauarbeiten, Gründungsarbeiten für Signale und Oberleitungsmasten, Tiefbauarbeiten und Arbeiten an den Oberleitungen statt.

Baumaßnahmen zwischen Nürnberg - Bamberg

Die Arbeiten nördlich von Forchheim bis südlich von Bamberg gehen weiter. Die Sperrpause wird insbesondere für Arbeiten an den Haltepunkten und Brückenbauwerken genutzt. Die neue Piastenbrücke in Forchheim wird Mitte April eingehoben. In Eggolsheim ist die Inbetriebnahme der neuen Eisenbahnbrücke Ost über die A73 geplant. Weiterhin geht der östliche Teil des Überholbahnhofs in Eggolsheim in Betrieb.

Die Bauabschnitte Forchheim-Eggolsheim und Altendorf-Hirschaid-Strullendorf sind Teil der Ausbaustrecke Nürnberg–(Bamberg)–Ebensfeld. Auf dem rund 24 Kilometer langen Streckenabschnitt wird die bestehende zweigleisige, elektrifizierte Strecke noch bis Mitte des Jahrzehnts auf vier Gleise erweitert.

Auf zwei Gleisen werden Geschwindigkeiten bis 230 km/h möglich sein. Die beiden anderen Gleise sind für 160 km/h ausgelegt und werden weiterhin für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr genutzt. In Forchheim entsteht die neue S-Bahn-Station Forchheim Nord, in Eggolsheim ein neuer Überholbahnhof. Sämtliche Eisenbahnbrücken sowie Straßen- bzw. Fußgängerbrücken werden erneuert.

Baumaßnahmen zwischen Hallstadt – Breitengüßbach

Am Ende der Totalsperrung erfolgt am 15. April die Inbetriebnahme der vier Gleise auf dem gesamten Abschnitt. Hierfür passt die DB während der Sperrung die Leit- und Sicherungstechnik an, stellt die Lärmschutzwände im gesamten Abschnitt fertig und vollzieht den Lückenschluss im Bereich der Bundesautobahn A73.

Der Bauabschnitt Hallstadt–Breitengüßbach ist Teil der Ausbaustrecke Nürnberg–Ebensfeld. Auf dem fünf Kilometer langen Planungsabschnitt wurde die bestehende zweigleisige, elektrifizierte Strecke auf vier Gleise erweitert.

Auf zwei Gleisen werden Geschwindigkeiten bis 230 km/h möglich sein. Die beiden anderen Gleise sind für 160 km/h ausgelegt und werden weiterhin für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr genutzt.

Vorschaubild: © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild