Wie aus einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH hervorgeht, beginnen am Montag, dem 12. April, 2021 die Arbeiten an einer Erneuerung der Fahrbahndecke auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Donnerstag, dem 29. April, 2021 erforderlich sein.

Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren. Der beanspruchte Streckenabschnitt wird in Fahrtrichtung Heilbronn etwa 5,5 Kilometer lang sein. In Fahrtrichtung Nürnberg werden circa 4,3 Kilometer in Anspruch genommen. Letzterer Abschnitt wird voraussichtlich vom 19. - 29. April benötigt.

Autofahrer werden geben, vorsichtig und geduldig zu sein

Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr zu minimieren, wird der Verkehr von 06.00 - 20.00 Uhr zweistreifig an den Arbeitsstellen vorbeigeführt. In verkehrsarmen Zeiten, von 20.00 - 06.00 Uhr, steht jeweils ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes und die Außenstelle Fürth bitten Autofahrer um Umsicht und Geduld.