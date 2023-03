Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg wird voll gesperrt - Regionalzüge fahren nicht

Die Arbeiten am viergleisigen Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg gehen in hohem Tempo voran, teilt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt würden dieses Jahr 16 Brücken, zwei S-Bahnhöfe, der Überholbahnhof Eggolsheim und drei Durchlässe fertiggestellt, heißt es.

Ab dem 24. März 2023, 7 Uhr bis einschließlich 31. März 2023, 21 Uhr, werde die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg für "umfassende Bauarbeiten" voll gesperrt, so die Bahn weiter.

Vollsperrung der Bahnstrecke Nürnberg - Bamberg: Eine Woche lang fahren keine Regionalzüge

Die ICE-Züge würden zwischen Erfurt und Nürnberg großräumig über Fulda (teilweise Zusatzhalt) und Würzburg (Zusatzhalt) umgeleitet. "Alle ICE-Halte in Coburg, Bamberg und Erlangen entfallen wegen der Umleitung. Regionalverkehrszüge werden durch Busse ersetzt", informiert die Deutsche Bahn. Hier stünden Arbeiten an den Oberleitungen, im Gleis, an der Leit- und Sicherungstechnik, sowie an den Brücken und S-Bahnhöfen auf dem Programm.

Die Bauarbeiten konzentrieren sich nach Informationen der Bahn dieses Jahr weiter auf den rund 24 Kilometer langen Streckenabschnitt von Forchheim bis südlich von Bamberg. "Die Arbeiten an der Piastenbrücke in Forchheim werden beendet. Die Brücke wird Ende Juni für den Verkehr freigegeben", heißt es. Anfang Juli werde die zweite Eisenbahnbrücke über die A73 nahe Forchheim eingeschoben. Der Überholbahnhof in Eggolsheim sowie der S-Bahnhof Eggolsheim gehen laut Plan im Dezember in Betrieb.

Südlich von Altendorf und in Hirschaid würden zwei große Straßenbrücken fertiggestellt. In Erlangen gehen laut Bahn die Arbeiten an der Südanbindung des S-Bahnhofs Eltersdorf weiter. Der barrierefreie Mittelbahnsteig könne im Dezember angefahren werden und der Südzugang werde fertig gebaut. Informationen zum Schienenersatzverkehr und geänderten Fahrplänen erhaltet ihr hier: bauinfos.deutschebahn.com/rf/re14_19_20_42_49_s1n_2403-01042023_fahrplan.pdf