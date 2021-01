Voll über den Fuß gefahren: Am Dienstag (12. Januar 2021) hat ein 45-Jähriger ein schwarzes Auto in der Simonshofer Straße in Schnaittach beobachtet. Der Fahrer des Autos driftete mehrfach über einen Schotterparkplatz.

Der 45-Jährige sprach den Fahrer daraufhin an. Der Fahrer fuhr unbeirrt zunächst vorwärts weiter. Plötzlich hielt er allerdings an, setzte zurück und fuhr mit voller Absicht dem 45-Jährigen über den Fuß. Anschließend flüchtete er. Die Polizei Lauf bittet nun um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 09123/9407-11 gemeldet werden.