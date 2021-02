Am Mittwochnachmittag (23. Februar 2021) haben sich mehrere Jugendlichen in Nürnberg getroffen, um sich wegen einer Auseinandersetzung am Vorabend auszusprechen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, gingen gegen 16.35 Uhr zahlreiche Mitteilungen ein, dass sich Jugendliche im Bereich der Skateanlage am Spittlertorgraben schlagen sollen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten schon mehrere Jugendliche die Skateanlage verlassen. Allerdings fanden die Beamten eine 32-jährige Frau vor, die an der Hand eine blutende Schnittwunde hatte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich am Spittlertorgraben nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene, getroffen, um sich wegen einer Auseinandersetzung am Vorabend auszusprechen.

Geplante Aussprache endet in Schlägerei: Frau erleidet Schnittwunde

Allerdings gipfelte die Aussprache in einer handfesten Schlägerei. Die 32-jährige Frau war ebenfalls daran beteiligt und wurde verletzt.

Nun ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas von der Schlägerei mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911/21126115 zu melden. Auch zur Auseinandersetzung am Vorabend sucht die Polizei Zeugen: Diese fand auf einem Supermarktparkplatz in der Schwabacher Straße 99 Stadt.