Tipps vom Wander-Profi: Alexander Pavel über sein neues Buch „Wandern im sagenhaften Nürnberger Land"

Dass Franken für seine mystischen Erzählungen, Legenden und Sagen bekannt ist, stellt heutzutage kein Geheimnis mehr dar. Doch wie steht es um die Überlieferungen, welche seit Jahrhunderten generationsübergreifend weiter getragen werden? In seinem neuen Buch „Wandern im sagenhaften Nürnberger Land“* bietet Alexander Pavel tiefgründige Einblicke in die sagenumwobene Vergangenheit der Wander-Region. Zu jeder seiner selbst erstellten Wander-Touren gehört eine mystische Erzählung, welche ihren Charme erst beim Wandern der Tour selbst verbreitet. Hier stellen wir dir vor, was der spezielle Reiz des Buches ist und welche Wanderungen besonders attraktiv sind.

Wandern rund um Nürnberg: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wandern fahren

Aus insgesamt 22 Touren kannst du dir deine perfekte Wander-Tour im Nürnberger Land selber wählen. Dabei hat der Autor Alexander Pavel insbesondere auf die Verkehrsanbindung der Routen geachtet: „Das Besondere an dem Buch ist, dass ich Touren konzipiert habe, die allesamt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind und man nicht auf Rufbusse oder Ähnliches zurückgreifen muss“, stellt er im Gespräch mit inFranken.de klar. Wie er sagt, habe er bei der Ausarbeitung des Buches auch mit dem VGN zusammen gearbeitet, weshalb die beschriebenen Wander-Touren eine ausgesprochen gute Verkehrsanbindung haben. Bei den Wanderungen kannst du dich somit auf Rundwege und Strecken-Touren freuen.

Mit eigenen Worten beschreibt Alexander Pavel sein Buch wie folgt: „Es ist weit mehr als ein Wanderbuch. Ein Buch, welches sich mit der Historie, den Sagen und Geschichten des Nürnberger Landes beschäftigt. Dabei bieten die Texte neben den Wegbeschreibungen auch immer kleine Anekdoten zur Historie und Brauchtümer aus dem Nürnberger Land.“ Das über 270 Seiten dicke Buch verspricht daher eine detailreiche Sammlung an Geschichten zu den jeweiligen Wander-Touren.

Dabei ist die Sprache im Buch ausgefallen und leicht düster geprägt, weshalb das Buch nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Eine bildhafte Sprache verspricht den Lesenden jedoch einen spannenden Einblick in die Geschichte des Nürnberger Landes. So spielen Dämonen und Teufel mitunter eine prägende Rolle in den Sagen zu den Wanderungen.

„Jeder Stein hat hier seine Geschichte“: ausgewählte Sagen und Wander-Touren in Mittelfranken

Die Wander-Touren, welche Alexander Pavel ausgearbeitet hat, haben allesamt etwas gemeinsam: „Jeder Stein hat hier seine Geschichte. Alle Touren verbindet eine jeweilige sagenhafte Erzählung. Und natürlich Highlights abseits der Wanderwege.“

Im Folgenden haben wir eine Auswahl an Wanderungen zusammengetragen, welche ausführlicher im Buch beschrieben werden, jedoch eine kleine Kostprobe zum Erwandern darstellen.

Dabei hat Alexander Pavel auf ein gleichmäßiges Level an Schwierigkeit geachtet, sodass die Wanderungen gut erlaufen werden können: „Ich schicke niemanden wild durchs Unterholz“, sagt er scherzhaft.

Die Wolfsschlucht bei Grünsberg:

Auf der Wander-Tour zur Wolfsschlucht kannst du dich auf eine ausgefallene Route freuen. Das Besondere ist, dass die Schlucht zwar nur circa 100 Meter vom Wanderweg entfernt ist, jedoch bis zum Erreichen selbst ein Abenteuer darstellt.

Dabei kletterst du durch imposante Felsformationen, bis du schließlich den Wasserfall der Schlucht erreichst. Dabei ist zu empfehlen, festes Schuhwerk für bessere Trittsicherheit zu tragen. Die Gesamtlänge der Tour beträgt knapp 14 Kilometer. Auf dieser Strecken-Tour startest du in Schwarzenbruck und läufst nach Burg Thann, von wo aus dich die S-Bahn wieder zurückbringt.

Die Nesselbachschlucht bei Nürnberg:

Auch wenn diese Tour mit 16,5 Kilometern eine Tages-Tour darstellt, bietet sie sich insbesondere für Familien mit Kindern an. Da die Tour nur 160 Höhenmeter aufweist, ist sie durchaus auch für Kinder geeignet. Neben dem verwunschenen Märchenwald stellt der berühmte "Klingende Wasserfall" eines der Tour-Highlights dar. Der "Klingende Wasserfall" gehört übrigens zu unseren Ausflugstipps zu den schönsten Wasserfällen in Franken.

Start- und Endpunkt der Wander-Tour ist der Bahnhof Ottensoos, sodass du auf dieser Wanderung einen Rundweg erwanderst.

Die Kapellenruine zum Heiligen Baum bei Arzlohe:

Bei dieser Wanderung kannst du dich auf die Spuren eines True-Crime-Ortes begeben, welcher die Kapellenruine darstellt. Hier soll einst ein mysteriöser Mord geschehen sein, welcher sich im Gewand einer Sage befindet. Diese wird ausführlich im Buch erläutert.

Auf der 13 Kilometer langen Wanderung erwarten dich 487 Höhenmeter, sodass festes Schuhwerk empfohlen wird. Ausgewählte Wander-Highlights sind neben der Kapellenruine die Hunnenschlucht oder die Johannesburg. Startpunkt der Tour ist der Happurger Bahnhof und das Ziel befindet sich am Bahnhof Hartmannshof, wo du außerdem verschiedene Einkehrmöglichkeiten findest.

Der Hohenstadter Fels:

Hier erwanderst du unter anderem den Hohenstadter Felsen, auf dem du einen malerischen Ausblick genießen kannst. Zudem bekommst du Einblicke in den Wengleinpark, einen Naturpark mit Lehrpfad und Burgruine bei Pommelsbrunn und weitere Highlights wie Blockschulden oder kleinere Höhlen.

Diese Tour startet am Bahnhof Hohenstadt und endet am Bahnhof Pommelsbrunn. Insgesamt hat die Tour eine Länge von 14,7 Kilometern.

Der Hirtenberg bei Hartenstein:

Diese Wander-Tour belohnt dich mit einem unfassbar schönen Ausblick auf die umliegende Landschaft, bei dem du bei gutem Wetter bis ins Fichtelgebirge blicken kannst. Diese wildromantische Tour ist insgesamt 12,8 Kilometer lang und führt dich durch eine üppige und abwechslungsreiche Vegetation. Sie startet am Bahnhof Rupprechtstegen und endet am Bahnhof Velden. Dort gibt ein Gasthaus, welches nach der Wanderung für das leibliche Wohl sorgt.

Das Nürnberger Land ist geprägt von einem großen Fundus an Sagen und Erzählungen. Du begibst dich also bei diesen Wanderungen auf den Spuren einstiger Heiligtümer und mystischen Ereignissen, welche ausführlich in Alexander Pavels Wanderbuch* beschrieben werden - und für ein Wander-Abenteuer der besonderen Art sorgen.

22 spannende Touren und Sagen - die Infos zum Buch

Vollständiger Titel : "Wandern im sagenhaften Nürnberger Land: 22 spannende Touren und Sagen"

: "Wandern im sagenhaften Nürnberger Land: 22 spannende Touren und Sagen" Autor : Alexander Pavel

: Alexander Pavel Verlag : Verlag Hans Fahner, Lauf an der Pegnitz

: Verlag Hans Fahner, Lauf an der Pegnitz Umfang : 272 Seiten

: 272 Seiten Format : Taschenbuch

: Taschenbuch Preis : 24,80 Euro

: 24,80 Euro ISBN : 978-3-942251-64-8

: 978-3-942251-64-8 Erhältlich im Buchhandel und auf Amazon*.

