Am Montagnachmittag (11. April 2022) ist es an der Nürnberger U-Bahn-Haltestelle Gostenhof zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, geriet ein 43-jähriger Mann gegen 14.05 Uhr aus unbekannter Ursache am Bahnsteig ins Straucheln.

In dem Moment, als die U-Bahn einfuhr, stürzte der Mann allein beteiligt gegen den Zug. Der 43-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später verstarb er dort. Eine Fremdeinwirkung kann durch die Polizei ausgeschlossen werden. Für die Dauer des Einsatzes hielten an der Haltestelle Gostenhof knapp eineinhalb Stunden keine U-Bahnzüge. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernommen.