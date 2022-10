Nürnberg vor 57 Minuten

Exhibitionist

Am helllichten Tag: Exhibitionist entblößt sich vor Kind - Polizei sucht Zeugen

Ein Kind hatte am Montag an einer Nürnberger Bushaltestelle eine unangenehme Begegnung. Ein Mann sprach es an und zog dann blank. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und bittet um Hinweise.