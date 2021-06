Altdorf vor 32 Minuten

Polizeieinsatz

Frau sperrt Hund in Hitzeauto ein - armes Tier jault um Hilfe

Zeugen riefen am Freitagmittag die Polizei. In Altdorf bei Nürnberg hatten sie einen Hund in einem Hitzeauto entdeckt. Die Fenster waren geschlossen, das Tier jaulte um Hilfe.