Unterschlagung in großem Stil - Polizei Altdorf verhaftet kriminellen Paketboten: Seit Mitte 2021 verschwanden bei einem Paketdienst immer wieder Päckchen und Pakete. Laut der Polizei Mittelfranken war hierbei anzunehmen, dass dies jeweils bei der Auslieferung geschah.

Der Wert der verschwundenen Güter hatte demnach bereits einen fünfstelligen Euro-Betrag erreicht. Aufgrund dessen wurde bei der Polizei Altdorf Anzeige wegen Diebstahls beziehungsweise Unterschlagung erstattet. Nun verkündet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Altdorf: Paketbote stiehlt Lieferungen - Ware auf Verkaufsportalen angeboten

Im Verlauf der Ermittlungen kam der Verdacht gegen einen Fahrer des Unternehmens auf, berichtet die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite. Der Bote hatte die Pakete bei seinen Fahrten entwendet beziehungsweise unterschlagen. Auf die Spur kamen ihm die Ermittler letzten Endes, weil die Gegenstände von einer Mittäterin auf Verkaufsportalen im Internet angeboten wurden.

Gegen den Täter und seine Komplizin wurden Verfahren wegen Verletzung des Brief- und Postgeheimnisses, Diebstahl, Unterschlagung und Hehlerei eingeleitet. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss beantragt. Bei den Durchsuchungen in vier Objekten wurden schließlich rund 300 Gegenstände im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro gefunden. Die unterschlagene Ware wurde zur Polizeiinspektion Altdorf gebracht.

Am Karfreitag wurde bei der Polizei Altdorf schließlich bekannt, dass sich der Verdächtige in sein Heimatland absetzen will. Um dies zu verhindern, wurde beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg ein Haftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige, der bereits reisefertig war, konnte an seiner Wohnadresse verhaftet und in die Untersuchungshaft überstellt werden.

Auch interessant: Polizei kommt Dieb aus Fürth auf die Spur: 40 gestohlene Fahrräder gefunden - wem gehören sie?