Altdorf bei Nürnberg vor 38 Minuten

Unfallflucht

Wegen Fahrfehler gestoppt: Mann (30) wird nach Streit angefahren und schwer verletzt - Fahrer flüchtet

Ein Streit zwischen einem 19-jährigen Autofahrer und einer teilweise alkoholisierten Gruppe ist am Sonntag (26.06.2022) in Altdorf bei Nürnberg eskaliert. Der junge Mann fuhr einen 30-Jährigen an, verletzte ihn dabei schwer und flüchtetet anschließend.