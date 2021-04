Update vom 30.06.2020: Osteuropäische Ziele werden wieder angesteuert

Die Fluggesellschaft Wizz Air startet wieder Flüge nach Osteuropa. Vorangegangen war eine Pause aufgrund der Corona-Pandemie. Regelmäßig werden nun wieder Bukarest, Sibiu und Cluj Napoca angesteuert. Auch Skopja, Kiew und Varna stehen wieder auf der Liste. Besonders für Besuche von Verwandten und Freunden sind die Linien beliebt: "Diese Flüge tragen dazu bei, Familien wieder zusammenzuführen", erklärt Flughafengeschäftsführer Michael Hupe.

Dadurch, dass mehr als 180.000 Menschen in Mittelfranken zur Community der Rumänienstämmigen zählen, lohnen sich die Linien sowohl für die Fluggesellschaft als auch für die Menschen. Das deutsch-rumänische Forum Nosa Nürnberg e.V. zeigt sich erleichtert: "Mit jedem Flug von Wizz Air gewinnen wir ein Stück unserer Lebensqualität zurück. Dafür sind wir [...] sehr dankbar", erklärt die Vorsitzende Alina Schreglmann.

Update vom 24.06.2020: Wieder Flüge zu 25 Zielen möglich

Urlauber aufgepasst: Bald sind wieder 25 Ziele vom Nürnberger Flughafen aus nonstop erreichbar. Airlines wie Corendon, Turkish Airlines, Ryanair, TUI fly, Sun Express, Wizz Air und andere Fluggesellschaften sukzessive Verbindungen in beliebte Ferien- und Städteziele auf.

Zur Auswahl stehen fünf Ziele in Griechenland, zwei in Italien, fünf in Spanien (mit Kanarischen Inseln und Mallorca), vier in der Türkei und drei in Rumänien. Außerdem geht es nach Frankreich und Portugal, in die Niederlande, nach Serbien und Bulgarien sowie innerdeutsch nach Hamburg. Einen aktuellen Überblick gibt es hier: https://www.airport-nuernberg.de/sommerziele2020

Diese Ziele sind möglich:

Deutschland: Hamburg

Frankreich: Paris

Griechenland: Kreta, Thessaloniki, Kos, Korfu, Rhodos

Italien: Palermo, Olbia

Niederlande: Amsterdam

Portugal: Porto

Rumänien: Cluj-Napoca, Bukarest, Sibiu

Serbien: Niš

Spanien: Alicante, Palma de Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa

Türkei: Adana, Antalya, Izmir, Istanbul

Bulgarien: Varna

Update vom 08.06.2020: KLM nimmt Flugbetrieb wieder auf

Die Fluggesellschaft KLM fliegt wieder nach Nürnberg, das gab Flughafen-Pressesprecher Christian Albrecht bekannt. Am Montag (15.06.2020) wird das erste Passagierflugzeug nach dem Shutdown wieder am Nürnberger Flughafen landen. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König werden zu dem Ereignis vor Ort sein.

Update 18.05.2020: KLM, Wizz Air und Ryanair wollen Flugbetrieb wieder aufnehmen

Aktuell plant Wizz Air die Wiederaufnahme des Flugbetriebs ab Juni. Vorgesehen sind voraussichtlich Flüge von und nach Cluj-Napoca, Bukarest, Skopje, Kiew (Kyjiw, Ukraine), Timisoara und Sibiu (Rumänien). KLM hat bereits vor zwei Wochen angekündigt, ebenfalls ab Juni die Verbindung zwischen Nürnberg und Amsterdam wieder einmal täglich aufzunehmen. Auch Ryanair kündigt Flüge ab Juli an, voraussichtlich nach Alicante, Mallorca, Thessaloniki, Palermo und Porto. Die Tochter Lauda will Anfang Juli ebenfalls wieder nach Mallorca starten.

Weitere Airlines sind in den Startlöchern und bereiten den Neustart noch für den Sommer vor. Hier finden Sie den tagesaktuellen Flugplan. Die Gastronomie wird parallel zum Flugverkehr sukzessive wieder hochgefahren. Der Duty Free Shop öffnet jeweils 90 Minuten vor Abflug.

Umfangreiche Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Fluggäste

Die Koordinierungsgruppe Pandemie des Airport Nürnberg trifft sich regelmäßig, um die Rahmenbedingungen für das Wiederhochfahren des Flugverkehrs nach dem allmählichen Ende des Shutdown vorzubereiten.

Zu den Infektionsschutzmaßnahmen zählen:

bekannte Hygieneregeln (Husten und Niesen in Ellenbogen, gründliches Händewaschen)

Abstandshinweise etwa an den Sicherheitskontrollen sowie am Gate

Schutzscheiben an den Check-in-Countern

Erhöhung der Reinigungszyklen, verstärkte Desinfizierung der Kontaktflächen

Weiterentwicklung der Infektionsschutzmaßnahmen der Airlines

Temperaturmessungen werden in den von der EU-Kommission veröffentlichen Richtlinien nicht gefordert, da sie nach Meinung der führenden Virologen kein wirksames Instrument darstellen. Näheres über die Maßnahmen des Flughafens erfahren Sie hier.

Neben dem Gesundheitsschutz bilden die operativen Vorbereitungen für das Wiederhochfahren des Flugbetriebs einen weiteren Schwerpunkt, denn zurzeit sind weite Teile des Terminals stillgelegt.

Flughafen Nürnberg war immer für die Region in Betrieb

Trotz der Corona-Beschränkungen war der Verkehr am Airport Nürnberg in den letzten Wochen nie eingestellt: So fanden und finden weiterhin Rettungs-, Ambulanz- und Frachtflüge statt. Nürnberg entwickelte sich zudem zu einem Knotenpunkt für die Beförderung von benötigten Erntehelfern für die Landwirtschaft. Fluggesellschaften wie Condor, Eurowings und andere übernehmen diesen Pendelverkehr nach Osteuropa. Daher bleiben Bereiche wie Flughafenfeuerwehr und Verkehrsleitung auch während des Shutdowns rund um die Uhr besetzt.

Flughafengeschäftsführer Dr. Hupe berichtet: „Wir hatten und haben für die Menschen der Region geöffnet und sichern damit eine stabile Grundversorgung sowie die Abwicklung des derzeit hohen Ad-hoc-Bedarfs, sei es für Schutzausrüstung oder für Krankentransporte. Das ist unser Beitrag im Kampf gegen den Coronavirus.“ Zur Wiederaufnahme des Personentransports sagt er: "Wir freuen uns auf unsere Fluggäste und sind zuversichtlich, die Metropolregion Nürnberg bald wieder mit Europa verbinden zu können"

Update 06.03.2020: Sommerflugplan 2020 veröffentlicht - Urlauber dürfen sich freuen

Ab 29. März 2020 gilt der neue Sommerflugplan am Airport Nürnberg. Rund 60 Städte und Ferienregionen sind im Repertoire, vor allem nach Griechenland und in die Türkei gehen viele Flüge.

Neu oder nach längerer Pause wieder dabei sind:

Ibiza

Lanzarote

Chania/Kreta

Lamezia Terme

Bodrum

Dalaman

Ankara

Gazipasa (Alanya)

Adana

Trabzon

Wieder mit dabei: Tel Aviv und Dubai

Wieder dabei sind Tel Aviv und Dubai. Das breiteste Angebot finden Türkei-Urlauber: Antalya, Izmir, Istanbul, Bodrum, Dalaman, Ankara, Gazipasa (Alanya), Adana und Trabzon stehen im Flugplan. Auch Mallorca-Gänger dürfen sich freuen: Bis zu 40 Mal pro Woche wird die spanische Insel mit dem neuen Flugplan angeflogen.

Neuer Supermarkt am Nürnberger Airport

Auch am Airport Nürnberg selbst gibt es Erneuerungen: In Abflughalle 2 eröffnete bereits ein REWE To Go, der besonders lange Öffnungszeiten auch an Wochenenden bietet. Außerdem entsteht ein neues Parkhaus mit 3.600 Stellplätzen.

Update vom 14.02.2020: Neue Italien-Verbindung ab Herbst 2020

Reisende können ab Ende Oktober 2020 fünfmal pro Woche nach Mailand fliegen. Das gab der Albrecht-Dürer-Airport am Freitag (14. Februar 2020) bekannt.

Nürnberger Flughafen schafft Direktverbindung nach Mailand

Mailand-Bergamo bekommt mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober eine Direktverbindung zum Nürnberger Flughafen. Fünfmal pro Woche wird die Fluggesellschaft Ryanair die italienische Modemetropole mit Franken verbinden. Auch für Messe und Tourismus ist die Verbindung ein Gewinn.

Zusätzlich fliegt Aegean Airlines ab Mai die griechische Hauptstadt Athen an. Kiew wird weiterhin von Wizz Air angesteuert und Corendon Airlines bietet eine Flugreise nach Tel Aviv an.

Update vom 13.12.2019: Diese Ryanair-Ziele fallen künftig weg

Am Mittwoch, 4. Dezember 2019, meldete der Flughafen Nürnberg den Wegfall der Ryanair-Basis am Airport Nürnberg.