Reaktionen folgten vom Betreiber der Testzentren und der Stadt Nürnberg: Ecolog ordnet künftig tägliche Mitarbeiter-Tests an. Die Stadt hat gemeinsam mit dem LGL ferner die Hygienemaßnahmen am Flughafen verschärft. So müssen alle Mitarbeiter der Corona-Teststation am Airport Nürnberg fortan eine FFP2-Maske tragen.

Trotz wiederholter Corona-Test-Pannen in Bayern will die Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Huml an der derzeitigen Strategie im Kampf gegen Covid-19 festhalten.