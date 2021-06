Aktuelle Film-Highlights, beliebten Klassiker und Kinderfilme: Auch in diesem Jahr dürfen sich Kinofans auf den "Autokinosommer" am Nürnberger Flughafen freuen. Ab dem 12. Juni flackern Filme für jede Altersklasse über die mehr als 100 Quadratmeter große LED-Leinwand auf der Parkfläche am Albrecht Dürer Airport.

Schon im letzten Jahr erfreuten sich Autokinos in fränkischen Städten großer Beliebtheit. Auch in Nürnberg ist wieder mit vielen Besuchern zu rechnen, mehr als 200 Autos sollen pro Vorführung auf dem Parkdeck Platz finden.

Autokino in Nürnberg bis September - Vorverkauf startet am 02. Juni

Vom 12. Juni an soll das Autokino drei Monate lang bis zum September hin stattfinden. Den Auftakt macht der Actionthriller "Tenet" von Regisseur Christopher Nolan. Der Film feierte im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie Premiere.

Der Vorverkauf für diesen Film startet am 02. Juni um 14 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt auch für alle anderen Vorführungen der ersten beiden Wochen Tickets erhältlich. Diese können online auf der Website autokinosommer.de erworben werden, wo es auch einen Blick ins Programmheft gibt. Ein Ticket kostet 22 Euro und gilt jeweils für ein Auto mit maximal zwei Erwachsenen und drei Kindern. Kunden erhalten ein Online-Ticket, welches sie vor Ort auf dem Smartphone vorzeigen können. Einen Kartenverkauf am Veranstaltungsort gibt es jedoch nicht.

Den Ton zum Film wird über das Auto-Radio über die Ukw-Frequenz 91.9 empfangen. Der Veranstalter weist außerdem darauf hin, dass die Autos 1,5 Meter voneinander geparkt werden müssen. Besucher sollen das Auto nur mit einer FFP2-Maske für einen Toilettengang verlassen.