A9: Nächtliche Vollsperrung in Franken wegen Bauarbeiten

in Franken Autobahn zwischen Schnaittach und Lauf/Hersbruck vorübergehend nicht befahrbar

vorübergehend nicht befahrbar Zeitraum: Samstag (3. Juli 2021) bis Sonntag (4. Juli 2021)

Der Autobahnabschnitt der A9 zwischen den beiden Anschlussstellen Schnaittach und Lauf/Hersbruck wird in der Nacht auf Sonntag (4. Juli) vollständig gesperrt. Dies kündigt die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes (Außenstelle Fürth) an. Demnach findet bereits ab Samstagabend (3. Juli 2021) die Vollsperrung der A9 im oben genannten Bereich statt. Der Grund: In dieser Zeit wird der Stahlbogen einer Geh- und Radwegüberführung für die bevorstehende Sanierung ausgehoben.

A9 wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt: Stahlbogen wird instandgesetzt

Laut Autobahn GmbH des Bundes wird der Stahlbogen des Bauwerks 359c, das einen Geh- und Radweg zwischen Schnaittach und Kleinbellhofen über die Autobahn A9 überführt, neben der Fahrbahn instandgesetzt. "Ende dieser Woche werden alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen, sodass am Samstag, den 03.07.2021, der Stahlbogen ausgehoben werden kann", erklärt die Außenstelle Fürth im Vorfeld. Da das Bauwerk im Ganzen über die Autobahn geschwenkt werde, sei es notwendig, diese komplett für den Verkehr zu sperren.

Die Fahrtrichtung München wird von Samstag ab circa 19 Uhr bis circa 9 Uhr des Folgetages gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U38.

Die Fahrtrichtung Berlin ist am selben Tag ab 20 Uhr bis circa 6 Uhr des Folgetages gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U63.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

