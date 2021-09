Nächtliche Vollsperrung A9 bei Nürnberg: Die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes sperrt in der Nacht von Mittwoch, den 08. September 2021, auf Donnerstag, den 09. September 2021, von circa 21 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost sowie den Ausfahrtsast der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München.

Die Vollsperrung ist für den Umbau der Verkehrsführung in die nächste Verkehrsphase erforderlich. Die Richtungsfahrbahn München ist im oben genannten Zeitraum zwischen Nürnberg und Nürnberg-Ost gesperrt. Der Ausfahrtsast der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München ist ebenfalls gesperrt. Der Einfahrtsast auf die A9 in Fahrtrichtung München und der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Umleitungsempfehlungen vor Ort sind zu beachten.

