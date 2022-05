Auf der A9 bei Nürnberg ist es am Sonntag zu einem Lkw-Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge ist ein Sattelzug umgestürzt. Die Autobahn in Richtung Nürnberg ist in Höhe Kreuz Nürnberg-Ost gesperrt. Die Sperre wird voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein dauern.

Es wird empfohlen, über die A6 Richtung Heilbronn zum Kreuz Nürnberg Süd und über die A73 Richtung Dreieck Feucht auszuweichen.