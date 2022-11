Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, sperre sie von Samstag, den 12. November 2022, ab circa 14 Uhr bis Sonntag, den 13. November 2022, um circa 10 Uhr, die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost in Fahrtrichtung München.

Die Vollsperrung sei für den Umbau der Verkehrsführung in die nächste Verkehrsphase erforderlich.

Die Richtungsfahrbahn München sei im oben genannten Zeitraum zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost gesperrt. Im Rahmen der Vollsperrung seien der Aus- und Einfahrtsast der AS Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München sowie die Kreisfahrt von der A6 aus Amberg kommend und in Richtung A9 München fahrend gesperrt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin sowie der Aus- und Einfahrtsast der AS Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung Berlin seien von der Sperrung nicht betroffen.

Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung München führe über die Autobahnkreuze Nürnberg, Altdorf, Nürnberg-Süd und das Autobahndreieck Feucht zurück auf die A9. Der Verkehr zur Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach werde über die Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser umgeleitet. Die Umleitungsempfehlungen vor Ort seien zu beachten.

