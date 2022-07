Auf der A9 in Mittelfranken ist es am Freitagabend (29. Juli 2022) gegen 19.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Erste Informationen zufolge erlitt ein Motorradfahrer dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Eine entsprechende Mitteilung der Polizei Oberfranken bestätigte die dortige Einsatzzentrale. Der Unfall ereignete sich in Richtung Berlin kurz nach der Anschlussstelle Hormersdorf (Landkreis Nürnberger Land). Der verunglückte Biker musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell (Stand: 20.45 Uhr) ist die A9 in dem Bereich, der an den Bezirk Oberfranken grenzt, in Richtung Berlin voll gesperrt. Es wird ab Hormersdorf umgeleitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.