Beamte bemerkten Sonntagnacht (19. März 2023) einen Wagen, der von der B4 aus Nürnberg kommend in Richtung A9 in Schlangenlinien unterwegs war. Das kam den Polizisten verdächtig vor: Mittels Anhaltesignal machten sie den Fahrer an der Anschlussstelle Löwenberger Straße auf sie aufmerksam. Dieser wollte scheinbar nicht von den Polizisten kontrolliert werden und setzte zur Flucht an - beim Verlassen der Bundesstraße fuhr der Wagen plötzlich viel zu schnell zurück auf die B4 und weiter in Richtung Autobahn.

Später ging der flüchtige Fahrer der Polizei an der Auffahrt der A9 bei Nürnberg-Fischbach wieder ins Netz. Im Baustellenbereich am Kreuz Nürnberg-Ost konnte der Wagen schließlich angehalten werden. Dort beobachteten die Beamten, wie Fahrer und Beifahrer plötzlich die Plätze tauschten.

Plötzlicher Fahrerwechsel vor Polizeikontrolle - Flüchtige Insassen zeigen sich uneinsichtig

Die männlichen Insassen aus der Region verhielten sich "äußerst unkooperativ", wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht mitteilt. Die Beamten mussten die Männer schließlich sogar fixieren. Der Grund für den Fluchtversuch und den Fahrerwechsel war schnell gefunden: Ein Alkoholtest brachte ans Licht, dass der 22-jährige Fahrer mit knapp einem Promille am Steuer saß. Später musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Nun werden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet. Auch der Beifahrer kann sich auf ein Strafverfahren gefasst machen.

Vorschaubild: © Wild Awake/Adobe Stock