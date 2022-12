Am Dienstag (20. Dezember 2022) ereignete sich auf der A73 bei Nürnberg im Bereich der Anschlussstelle Münchener Straße ein Verkehrsunfall wegen eines Geisterfahrers. Dies teilte die Verkehrspolizei Feucht mit.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 71-Jähriger in Nürnberg die Münchener Straße in ortsauswärtige Richtung. An der Anschlussstelle Münchener Straße wollte er in Richtung Feucht auf die A73 wechseln, ordnete sich jedoch nicht rechtzeitig nach rechts ein und verpasste so die Auffahrt.

Nicht auf die Schilder geschaut: Senior wird zum Geisterfahrer

Bei der nächsten Gelegenheit bog er rechts ab, da er dachte, auch dort auf die Autobahn auffahren zu können. Er missachtete die Hinweis- und Verbotsbeschilderung und fuhr den zweispurigen Ausfahrtsbereich von der A73 in die entgegengesetzte Richtung.

Eine 44-jährige Nürnbergerin fuhr zeitgleich den Ausfahrtsast, wo ihr besagter Senior entgegenkam. Aufgrund anderer Verkehrsteilnehmer konnte die Frau nicht mehr vollständig ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Autos im vorderen linken Fahrzeugbereich kam.

Glücklicherweise wurde keine der beteiligten Personen verletzt, letztendlich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den Falschfahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Vorschaubild: © Armin Weigel (dpa)