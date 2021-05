In der Nacht von Dienstag, den 11.05.2021, ab etwa 18 Uhr auf Mittwoch, den 12.05.2021 bis etwa 5 Uhr muss die Anschlussstelle Wendelstein an der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg für Restarbeiten voll gesperrt werden. Das teilt die Autobahn Nordbayern GmbH mit.

Das Brückenbauwerk, das A 73 mit der Staatsstraße St 2239 verbindet, wurde in den vergangenen beiden Jahren neu gebaut. Seit Dezember vergangenen Jahres läuft der Verkehr auf der Autobahn wieder ungehindert. Nachdem die Witterung wieder stabil ist, müssen noch die Gerüste am Bauwerk entfernt und die Fahrbahn der Anschlussstelle wieder in ihren ursprünglichen Zustand hergestellt werden.

A73 bei Nürnberg: Ausfahrt wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Für den Rückbau des Gerüsts muss die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nürnberg im oben genannten Zeitraum gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über das Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und ist ausgeschildert.

Vorschaubild: Bru-nO/pixabay.com/Symbolfoto