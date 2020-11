Verfolgungsjagd mit Polizei im Nürnberger Land: Am Mittwochmorgen (11. November 2020) wollte eine Streife einen Alfa Romeo in Lauf an der Pegnitz kontrollieren, berichtet die Polizei. Neben dem Autofahrer saß ein siebenjähriges Mädchen im Fahrzeug. Als der Autofahrer seine Papiere vorzeigen sollte, gab der 39-Jährige plötzlich Gas.

Sofort nahm die Polizei die Verfolgung auf und löste eine Fahndung aus. Dabei kam raus: Am Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht worden.

Flucht vor Polizei: Autofahrer rast über Landstraße und A6

Die Verfolgungsjagd ging zunächst über Diepersdorf und Leinburg Richtung Altdorf. Dabei fuhr der Alfa Romeo mit etwa 140 km/h über die Landstraße. An der Anschlussstelle Leinburg fuhr er auf die A6 in Richtung Heilbronn. Auf der Autobahn raste er mit 160 bis 180 km/h über alle Fahrstreifen und überholte teilweise auf dem Standstreifen. Mehrere Polizeiautos verfolgten ihn.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zog der Fahrer auf die A73 in Richtung Zollhaus. Mit 140 km/h fuhr er über die Autobahn.

Verfolgungsjagd endet in Nürnberg

Mit einem Lautsprecher wurde der Flüchtige im Zulauf auf die Münchner Straße in Nürnberg aufgefordert anzuhalten. Schließlich gab er endlich auf.

In einer Aral-Tankstelle stoppte der Mann. Dort konnte der 39-Jährige widerstandslos festgenommen und gefesselt werden.

Wie sich herausstellte, war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Es besteht ein konkreter Verdacht, dass er unter Drogen stand, so die Polizei. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde.