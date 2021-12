Aufgrund eines Pannen-Lkw wurde am Donnerstagabend (16. Dezember 2021) gegen 20.50 Uhr die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost auf der A9 in Richtung Berlin durch die Autobahnmeisterei Fischbach kurzzeitig gesperrt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht mitteilte.

Zu dieser Zeit fuhr ein 57-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der Ausfädelspur in das Autobahnkreuz Nürnberg-Ost. Als er bemerkte, dass er nur noch auf die A6 in Richtung Prag und nicht in Richtung Heilbronn fahren konnte, setzte er mit seinem Sattelzug zurück, um wieder auf die Hauptfahrbahn zu gelangen. Dabei stieß er gegen den auf dem Ausfädelungsstreifen warten Pkw eines 71-jährigen Rentners und beschädigte dessen Kennzeichenhalter.

Sattelzugfahrer benutzt unbekannte Fahrerkarte

Bei der anschließenden Kontrolle konnte im digitalen Kontrollgerät des Sattelzuges eine Fahrerkarte eines unbekannten Mannes festgestellt werden, die der 57-Jährige auch während seiner Fahrt benutzte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Fahrerkarte sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben.