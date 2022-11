Am Dienstagnachmittag kam es auf der A6 zwischen Roth und Kreuz Nürnberg Süd zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Transportfahrzeug. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Fahrer des Kleintransporters fuhr gegen 14:45 Uhr auf den Lastwagen auf, der mit Stangenkonstruktionen aus Eisen beladen war. Die Eisenteile ragten dabei vom Ende des Anhängers hervor. Durch den Aufprall verrutschten die Eisenstangen und landeten im Führerhaus des Transporters.

Eisenstangen in Führerkabine - Transporter-Fahrer wird eingeklemmt

Der Unfallfahrer wurde so in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut der Polizei erlitt er dabei erhebliche Verletzungen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Die Fahrbahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden, wobei der Verkehr jedoch schnell auf der linken und mittleren Spur am Unfall vorbeigeleitet werden konnte. Gegen 16 Uhr war die Autobahn schließlich wieder komplett befahrbar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.