Wie die Autobahn GmbH des Bundes in einem Pressebericht mitteilt, werden Teile des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch (5.4-6.4.2022) und Mittwoch auf Donnerstag (6.4-7.4.2022) jeweils von circa 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr gesperrt.

Grund für die beiden nächtlichen Sperrungen sind Bauarbeiten an dem Autobahnkreuz. In diesem Zeitraum müssen Verkehrszeichenbrücken in den Boden eingesetzt werden.

Autobahnkreuz Nürnberg-Ost: Nächtliche Sperrungen der Verbindung zwischen A6 und A9

Insbesondere die Parallelfahrbahn der A6 von Amberg kommend in Fahrtrichtung Heilbronn und deren Kreisfahrten sind von den Sperrungen betroffen. Dabei handelt es sich um die Kreisfahrten von der A6 aus Amberg kommend und in Richtung A9 München fahrend sowie von der A9 aus München kommend und in Richtung A6 Heilbronn fahrend.

Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost Von den nächtlichen Sperrungen am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost ist insbesondere die Parallelfahrbahn der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn betroffen.

Die Hauptfahrbahn der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ist hingegen nicht von den nächtlichen Sperrungen betroffen. Und auch die Verbindungsrampe von der A6 aus Amberg kommend und in Richtung A9 Berlin fahrend ist weiterhin befahrbar.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich walten zu lassen.

