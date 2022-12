Am Montag (05. Dezember 2022), gegen 14.00 Uhr, stach Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht auf der A6 in Fahrtrichtung Waidhaus ein Tiertransporter ins Auge, welcher an der Anschlussstelle Langwasser einer Kontrolle unterzogen wurde.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in dem Kleintransporter insgesamt drei ausgewachsene Pferde vorfanden. Eine Überprüfung des Gesamtgewichts ergab eine Überladung von 64 Prozent. Durch das enorme Gewicht waren bereits die Bremsen des Transporters, welche für eine solche Belastung nicht ausgelegt waren, heiß gelaufen.

Gefährliche Last - 64 Prozent Übergewicht auf der A6 bei Feucht

Aufgrund der beengten Verhältnisse im Fahrzeug wurde zur Überprüfung der tierrechtlichen Bestimmungen ein Veterinär hinzugezogen. Dieser stellte fest, dass der Kleintransporter für den Transport der Tiere gänzlich ungeeignet war, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Bis zu ihrem Weitertransport mit einem geeigneten Fahrzeug konnten die Pferde im Landkreis Nürnberger-Land artgerecht untergebracht werden. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Feucht erwartet den 40-jährigen Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Strafe im vierstelligen Bereich.