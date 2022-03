In der Nacht von Samstag (12. März 2022) auf Sonntag (13. März 2022) von etwa 22 Uhr bis etwa 6 Uhr wird im Streckenbereich der A3 zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Mögeldorf und dem Autobahnkreuz Nürnberg ein Brückenbauwerk abgebrochen. Die Fahrtrichtung Regensburg der Bundesautobahn A3 wird deswegen für den Verkehr gesperrt.

Am Wochenende des 19. Februar fanden bereits Abbrucharbeiten an den beiden Bauwerken, welche die Autobahn A3 überführen, statt. Während das Bauwerk 399c, welches einen öffentlichen Feld- und Waldweg in Verlängerung zur Siedlerstraße bei Schwaig überführt, komplett abgebrochen wurde, muss das Bauwerk 401b, welches einen öffentlichen Feld- und Waldweg nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg über die A3 überführt, an zwei Sperrterminen abgebrochen werden.

Nur eine Fahrtrichtung gesperrt: Fahrstreifen Richtung Frankfurt weiterhin befahrbar

Die Fahrtrichtung Frankfurt bleibt weiterhin befahrbar und muss lediglich im Bereich des Brückenbauwerks um einen Fahrstreifen reduziert werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, mitteilt. Es wird gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen vor Ort zu folgen.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Fürth, bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Geduld im Baustellenbereich.