Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen müssten zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Richtungsfahrbahn Nürnberg durchgeführt werden, teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Die nächtliche Vollsperrung der A3 Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolge zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden von 13. Dezember 2021 etwa 20.00 Uhr bis 14. Dezember 2021 ca. 06.00 und von 14. Dezember 2021 etwa 20:00 Uhr bis 15. Dezember 2021 etwa 06.00 Uhr.

Hierzu werde die BAB A3 Richtungsfahrbahn Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden voll gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Schlüsselfeld ausgeleitet. Von dort werde der Verkehr wird über die Bedarfsumleitungen U11 und U13 geführt und an der Anschlussstelle Pommersfelden wieder zurück auf die A3 geleitet.

Wichtiger Hinweis für Besucher der Tank- und Rastanlage Steigerwald Süd: Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Steigerwald Süd werde an beiden Tagen um 19.00 Uhr gesperrt, heißt es. Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am 13. Dezember 2021 und am 14. Dezember bis spätestens 19.00 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Pommersfelden ansonsten erst wieder am nächsten Morgen ab 06.00 Uhr möglich sei.