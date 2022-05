Autofahrer müssen sich an zwei Wochenenden auf eine Sperrung der A3 einstellen: Wegen Bauarbeiten an der Fahrbahn steht teilweise nur ein Streifen zur Verfügung.

Die erste Phase der Sperrung dauert von Freitag (13. Mai 2022) bis Sonntag (15. Mai): Betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Altdorf/Burgthann im Nürnberger Land und Oberölsbach in der Oberpfalz. Grund dafür sind notwendige Instandsetzungen an der Pfaffentalbrücke, an der Verschleißschäden ausgebessert werden.

Bauarbeiten auf der A3: Nur ein Fahrstreifen nutzbar

Am darauffolgenden Wochenende, also von Freitag (20. Mai) bis Sonntag (22. Mai), gibt es eine weitere Sperrung der genannten Strecke in Richtung Regensburg.

Während der laufenden Bauarbeiten steht an beiden Wochenenden ab Freitagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer sollten vor allem im Baustellenbereich vorsichtig fahren, betont die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes.

