Am Dienstag beginnen an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord der A3 Gehölzpflegearbeiten

Verkehrsteilnehmer drohen durch die Arbeiten keine Einschränkungen

Das Schneiden der Sträucher und Bäume soll bis Ende Februar andauern

Gehölzpflegearbeiten an der A3: Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, beginnt die Autobahn GmbH des Bundes ab Dienstag (25.01.2022) an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord der A3 mit dem großangelegten Schneiden von Sträuchern und Bäumen. Wie die Autobahn GmbH in einer Presseinformation mitteilt, geht es bei den Arbeiten vor allem darum, verkehrsgefährdende oder absterbende Bäume sowie Totholz im Bereich der Anschlussstelle zu entfernen.

A3 bei Nürnberg: Gehölzpflegearbeiten bis Ende Februar

Die Autofahrer müssen aufgrund der Rückschnittmaßnahmen jedoch keine Einschränkungen befürchten. Da die Arbeiten in der Regel vom Standstreifen aus durchgeführt würden, sollten keine größeren Verkehrsbehinderungen auftreten, so die Autobahn GmbH. An der Anschlussstelle Nürnberg-Nord wird für die Gehölzpflegearbeiten ein Bagger mit Fällschere im sogenannten "auf-den-Stock-setzen"-Verfahren eingesetzt.

Bei dem Verfahren wird das Gehölz bis auf wenige Triebe zurückgeschnitten. Damit erhalten die Sträucher und Bäumen die Chance, von Grund auf neu zu wachsen. Vor allem im Winter ist dies die beste Art einen neuen, verjüngten Gehölzaufbau zu erhalten. Ein einfaches seitliches Einkürzen der Gehölze ist meist nicht mehr möglich, da die typische Wuchsform durch frühere Rückschnitte schon stark beeinträchtigt ist.

Wenngleich die Böschungen unmittelbar nach dieser Maßnahme abgeholzt und kahl wirken, treiben die Gehölze bereits im Frühjahr wieder kräftig aus und bilden nach kurzer Zeit geschlossene, voll funktionsfähige Gehölzbestände. Um die Lebensräume der dort zahlreich lebenden Tiere nicht so stark zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in Abschnitten durchgeführt, soweit nicht Sicherheitsaspekte dagegensprechen.

Passend zum Thema: Das Schneiden von Hecken und Bäumen ist nicht das ganze Jahr über erlaubt - Laut Bundesnaturschutzgesetz dürfen diese ab 1. März bis Ende September nicht mehr geschnitten werden.