9-Euro-Ticket in Nürnberg: VGN informiert über Umsetzung

informiert über VGN-Abonnent*innen und weitere Gruppen können von Reduzierung oder Rückerstattung profitieren

und können von oder profitieren Welche Züge ausgeschlossen sind

ausgeschlossen sind Ticket ist auf verschiedenen Wegen erhältlich

Das 9-Euro-Ticket ist Bestandteil eines Energie-Entlastungspakets der Bundesregierung und ermöglicht Reisenden, den Nahverkehr vorübergehend stark vergünstigt zu nutzen. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) möchte mit dem Ticket "zusätzlich viele Menschen für den ÖPNV begeistern, die bis jetzt noch nicht regelmäßig fahren. Denn das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Chance".

9-Euro-Ticket in Nürnberg: Ab wann es sich lohnt und was für bisherige Tickets gilt

Laut VGN gelten alle 9-Euro-Tickets und VGN-Fahrkarten mit Gültigkeit länger als einen Monat vom 1. Juni bis 31. August deutschlandweit im Nahverkehr. Dabei sind Züge des Fernverkehrs wie IC, ICE, EC ausgeschlossen. Bei Bedarfsverkehren, wie Anrufsammeltaxi oder Rufbus, kann ein Aufpreis anfallen. Zeitlich beschränkte 9-Uhr-Abos gelten während des Aktionszeitraums rund um die Uhr ohne Ausschlusszeit, heißt es weiter. Die Mitnahmeregelung bei Plus-Abos bleibt wie gewohnt bestehen, gilt also nur im bisherigen Gültigkeitsraum, jedoch nicht bundesweit.

Ab einer Einzelfahrt ab Preisstufe 7 ist der Preis des 9-Euro-Tickets günstiger als ein Einzelticket, versichert der VGN. Bei einer Hin- und Rückfahrt sei das Ticket ab Preisstufe 4 von Vorteil. In Preisstufe A lohne es sich ab der dritten Fahrt innerhalb eines Monats. "Unsere Kundinnen und Kunden, die bereits ein Ticket haben, profitieren automatisch mit. Wir berücksichtigen alle bei der Aktion, die jetzt schon eine VGN-Fahrkarte besitzen, die länger als einen Monat gilt. Sie können mit ihrem bisherigen Ticket von allen Vorteilen des 9-Euro-Tickets profitieren und brauchen keinen zusätzlichen Fahrschein", erklärt Anja Steidl, VGN-Geschäftsführerin.

Damit seien alle Besitzerinnen und Besitzer von VGN-Abonnements gemeint, aber auch Studierende mit Semesterticket sowie Schülerinnen, Schüler und Azubis mit einem selbst bezahlten 365-Euro-Ticket VGN. Die genannten Kundinnen und Kunden zahlten im Aktionszeitraum ebenfalls nur 9 Euro pro Monat für ihr bisheriges Ticket oder Abonnement.

Reduzierungen und Rückerstattungen: Welche Bedingungen gelten

Für VGN-Abonnentinnen und -Abonnenten gelte: Je nachdem, bei welchem Unternehmen das Ticket gekauft wurde, werde der Preis für die Monate Juni bis August von vornherein reduziert oder bis auf 9 Euro zurückerstattet. Wer am Fahrkartenautomaten das 365-Euro-Ticket VGN oder die Semesterticket-Zusatzkarte gekauft hat, wendet sich nach Möglichkeit an den jeweiligen Kundenvertragspartner beziehungsweise an das verkaufende Verkehrsunternehmen, um den anteiligen Betrag erstattet zu bekommen.

Das 9-Euro-Ticket werde über die VGN-App Fahrplan und Tickets, die Nürnberg-Mobil-App sowie den DB-Navigator erhältlich sein. Im VGN-Onlineshop sei das 9-Euro-Ticket als Versandticket zu erwerben, so der Verkehrsverbund weiter. Zusätzliche analoge Vertriebskanäle wie der Fahrscheinautomatenverkauf und der Verkauf in den Kundencentern seien in Vorbereitung. Einen Vorverkauf werde es nach aktuellem Stand bei Onlinekauf voraussichtlich ab etwa dem 21. Mai geben. An Fahrkartenautomaten finde indes kein Vorverkauf statt.

Wer lieber direkt ins VGN-Abo einsteigen möchte, bezahle für die Monate Juni bis August automatisch nur 9 Euro. Das Abo sei jederzeit zum Monatsende kündbar, versichert der VGN. Nun stehe noch die Zustimmung des Bundesrats zur Finanzierung des Tickets am 20. Mai aus. "Nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln können die Verkehrsunternehmen im VGN das 9-Euro-Ticket umsetzen."