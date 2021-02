Seit der Nacht auf Dienstag (09. Februar 2021) wurde eine 78-jährige Frau aus dem Landkreis Nürnberger Land vermisst. Die Frau wurde zuletzt gegen 01.00 Uhr in ihrer Wohnung in Ochenbruck gesehen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Update vom 09.02.2021, 15.05 Uhr: 78-jährige Frau konnte gefunden werden

Glücklicherweise konnte die 78-Jährige aufgefunden werden. Sie hielt sich nahe der B8 zwischen Schwarzenbruck und Pfeifferhütte auf. Als die Einsatzkräfte sie fanden, war die 78-Jährige stark unterkühlt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Erstmeldung vom 09.02.2021, 13.50: 78-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Da die Frau stark dement ist, hat die Polizeiinspektion Altdorf umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 78-Jährige orientierungslos ist und Hilfe braucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.