Blitzmarathon in Bayern - die Messstellen in Mittelfranken: Der bundesweite 24-Stunden-Blitzmarathon und der europaweite Speedmarathon beginnen am kommenden Mittwoch (21.04.2021) um 6 Uhr. Das Polizeipräsidium Mittelfranken führt im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" an über 390 möglichen Messstellen Geschwindigkeitskontrollen durch. Auch in Oberfranken wird die Geschwindigkeit gemessen.

Das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" verfolgt auch weiterhin das Ziel die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle zu senken und dadurch die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf Bayerns Straßen weiter zu reduzieren. In Mittelfranken war im Jahr 2020 überhöhte oder nichtangepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache für 33 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle.

24-Stunden-Blitzmarathon in Mittelfranken: Hier wird die Geschwindigkeit gemessen

Im Jahr 2020 kamen auf den mittelfränkischen Straßen insgesamt 51 Menschen zu Tode. Hiervon waren 17 Todesfälle auf die Unfallursache 'Geschwindigkeit' zurückzuführen. Somit tötet überhöhte Geschwindigkeit weiterhin am meisten Menschen im Straßenverkehr. Alle Messstellen in Franken finden sie auf unserer interaktiven Karte oder auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums. Dort sind die Blitzstellen nach den Regierungsbezirken aufgeteilt. Sie finden dort also auch die Messstellen für Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken.