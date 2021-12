Im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl hat ein bislang unbekannter junger Mann am Dienstag (28. Dezember 2021) einen 15-jährigen Jungen mit einem Messer bedroht. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall, um den flüchtigen Tatverdächtigen zu finden.

Der Jugendliche befand sich am Dienstagabend gerade mit Freunden am U-Bahnhof Sündersbühl. Gegen 17.55 Uhr begegnete ihnen eine Gruppe von etwa zehn bis 15 Personen. Ein Mitglied der Gruppe sprach den 15-Jährigen unvermittelt an und bedrohte ihn plötzlich mit einem Messer. Anschließend fuhr der Mann mit seinen Begleitern mit der U-Bahn in Richtung Plärrer davon. Der Jugendliche blieb bei dem Vorfall unverletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte.

Junge (15) mit Messer bedroht: Polizei hat Fahndung eingeleitet

Die Polizei leitete anschließend umgehend eine Fahndung nach dem Unbekannten ein, die bislang aber ohne Erfolg verlief. Wieso der junge Mann den Jungen bedrohte, ist aktuell noch unklar. Die Polizei beschreibt den Flüchtigen folgendermaßen:

Er ist zwischen 16 und 17 Jahren alt;

Er ist etwa 1,80 Meter groß;

Er trug eine schwarze Wollmütze, eine rote Hose und eine rot-schwarze Jacke.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den Tatverdächtigen identifizieren können, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-0 zu melden.